https://static.news.ru/photo/c3733432-d187-11e9-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генпрокурор Нидерландов просит Россию передать следствию подозреваемого по делу о сбитом малайзийском самолёте рейса MH17 Владимира Цемаха.

В настоящее время генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого [Цемаха] в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции, — сообщает нидерландский телеканал NOS.

Правительство Нидерландов вело консультации с Украиной по Цемаху и призывало Киев не включать мужчину в процедуру обмена.

Как ранее писал News.ru, правительство Нидерландов выразило сожаление по факту включения в обмен заключёнными между Россией и Украиной свидетеля по делу об упавшем в Донбассе малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха.