Правительство Нидерландов выразило сожаление по факту включения в обмен заключёнными между Россией и Украиной свидетеля по делу об упавшем в Донбассе малазийском «Боинге» Владимира Цемаха.
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Как следует из записки, правительство Нидерландов вело консультации с Украиной по Цемаху и призывало Киев не включать мужчину в процедуру обмена.
Как ранее сообщал News.ru, киевские власти допросили Цемаха перед тем как выдать России. Это подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, добавивший, что допрос не был однократным.