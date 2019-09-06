https://static.news.ru/photo/2a939146-d176-11e9-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Нидерландов выразило сожаление по факту включения в обмен заключёнными между Россией и Украиной свидетеля по делу об упавшем в Донбассе малазийском «Боинге» Владимира Цемаха.

Как передаёт ТАСС , министр иностранных дел Стеф Блок направил соответствующую записку в нидерландский парламент. В документе говорится, что кабмин глубоко сожалеет о включении Цемаха в обменные списки, так как «это означает, что в настоящее время он находится в России».

Как следует из записки, правительство Нидерландов вело консультации с Украиной по Цемаху и призывало Киев не включать мужчину в процедуру обмена.

Как ранее сообщал News.ru, киевские власти допросили Цемаха перед тем как выдать России. Это подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, добавивший, что допрос не был однократным.