https://static.news.ru/photo/e8e16596-d16d-11e9-931e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха допросили перед тем, как выдать России в рамках обмена пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Допросили. И не только перед возвращением в Россию, — цитирует украинское издание «Деловая столица» Зеленского.

Он подчеркнул, что этот момент обговаривался с «европейскими лидерами». По его словам, все следственные действия с Цемахом успели произвести, в противном случае обмен мог бы сорваться.

Как писал News.ru, бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что освободить бывшего командира ПВО бригады ДНР Владимира Цемаха потребовал Владимир Путин, так как он является свидетелем по делу о сбитом малайзийском Boeing 777. Это означает, по мнению Порошенко, что Москва «признала ответственность» за произошедшую катастрофу.