Названы страны, где отрицают существование коронавируса

https://static.news.ru/photo/37737e46-b2ec-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Царево, Болгария Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Специалисты американского института общественного мнения Gallup International выяснили, в каких странах люди не верят в существование коронавирусной инфекции, из-за которой ВОЗ объявила пандемию.

По данным опроса, в 23 странах на четырёх континентах от 16% до 58% людей полагают, что государство или какая-то другая сила намеренно распространяет информацию о коронавирусе.

В Болгарии в существования COVID-19 не верят 58% опрошенных, а 11% — сомневаются. В Эквадоре 52% считают инфекцию вымышленной и 9% затрудняются с ответом. Тройку лидеров замыкает Палестина, где отрицают существование коронавируса 46%, а 4% — сомневаются.

В Южной Корее в COVID-19 не верят 30% (12% — сомневаются), во Франции — 28% (19% — сомневаются), в России — 24% (35% — сомневаются), в США — 22% (24% — сомневаются), в Италии — 20% (34% — сомневаются), в Германии и Японии — по 18% (по 34% — сомневаются), передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, треть россиян считают пандемию коронавируса заговором. Опрос был проведён Высшей школой экономики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не верящие в опасность заражения COVID-19 россияне не хотят «оглянуться вокруг себя» и изучить имеющуюся информацию.

Врач-психиатр, депутат Госдумы Николай Говорин сообщил, что не верящие в инфекцию люди должны посетить реанимацию больницы c коронавирусными больными. По его словам, отрицающие коронавирус могут посмотреть на ситуацию в Бразилии и Италии, а также на Швецию, которая длительное время не вводила карантинные ограничения. Говорин считает, что скептическое отношение к пандемии коронавируса возникает из-за того, что люди получают искажённую информацию из социальных сетей.

А в Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции уничтожили антенну сотовой связи рядом с селением Ногир из-за опасности «чипирования». Глава региона Вячеслав Битаров рассказал, что столкнулся с людьми, отрицающими коронавирус, во время митинга во Владикавказе. Он подчеркнул, что по всему миру существует часть населения, которая продолжает доказывать, что якобы коронавируса и опасности заражения не существует.

По последним данным, более 8 млн человек в мире заразились коронавирусом, свыше 460 тысячи умерли, более 4,2 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных. На первом месте США — 2 222 576 человек, на втором Бразилия — 1 032 913. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 20 июня в России — 576 952 случая коронавирусной инфекции (+7889 за последние сутки), 334 592 выздоровели (+10 186 за последние сутки), умерли 8002 человека (+161 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 212 978 (+1057 за последние сутки) заболевших, 134 549 выздоровели (+2115 за последние сутки), 3565 умерли (+34 за последние сутки).