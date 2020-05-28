Треть россиян считают пандемию коронавируса заговором

https://static.news.ru/photo/30e4ad5c-a0a9-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провела опрос, в результате которого выяснилось, что более трети россиян считают пандемию коронавирусной инфекции нового типа выдумкой заинтересованных в кризисе лиц. В эту же группу людей вошли респонденты, убеждённые в преувеличенности опасности эпидемии.

Более 23% респондентов уверены, что никакой пандемии нет. Ещё 9% заявили, что опасность распространения коронавируса, по их мнению, сильно преувеличена. Отмечается, что 43% граждан из указанных по результатам опроса групп во время пандемии ходят в гости к своим родным. Более половины из них спокойно выходят на прогулки. Кроме того, 74,22% из числа скептиков заявили, что в режиме самоизоляции нет и не было необходимости.

По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик эпидемии ещё впереди (25,6%), больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден и она пойдёт на спад (16,3%), передаёт результаты опроса РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, некоммерческий пенсионный фонд Сбербанка и сервис «Работа.ру» провели опрос и выяснили, что россияне за последние полтора месяца изменили подход к выбору работодателя.