Отрицающие коронавирус сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии

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Не верящие в существование коронавирусной инфекции уничтожили антенну сотовой связи рядом с селением Ногир в Северной Осетии из-за опасности «чипирования».

Глава региона Вячеслав Битаров рассказал, что столкнулся с людьми, отрицающими коронавирус, во время митинга во Владикавказе.

Они мне это доказывали [«отсутствие» коронавируса], но я с ними спорить не стал. Но, к сожалению, они идут и дальше, в частности недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи, — заявил глава Северной Осетии во время пресс-конференции в режиме онлайн.

Он подчеркнул, что по всему миру существует часть населения, которая продолжает доказывать, что якобы коронавируса и опасности заражения не существует.

Как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать, — рассказал Битаров.

20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства прошёл несанкционированный митинг. В нём приняли участие около двух тысяч человек. Они протестовали против самоизоляции. После этого в регионе увеличилось число заболевших коронавирусом.

Инициатором митинга был оперный певец Вадим Чельдиев, который считает пандемию выдумкой. В отношении него возбуждено два уголовных дела: о распространении ложной информации на фоне пандемии коронавируса и за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.