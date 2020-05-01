На певца Чельдиева завели новое уголовное дело

https://static.news.ru/photo/6c6cc680-8bd1-11ea-a614-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/people/Vadim-Cheldiev

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева. Теперь ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Чельдиеву предъявили новое обвинение — по ст. 280 УК РФ. Однако в чём заключались призывы к экстремистской деятельности, нам следствие так и не пояснило, — сказал ТАСС его адвокат Андрей Сабинин.

Первое дело в отношении певца было возбуждено по новой статье — о распространении ложной информации на фоне пандемии коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Чельдиев считает пандемию COVID-19 выдумкой. По его мнению, с её помощью власти стремятся закрепостить население страны. Артист также является одним из инициаторов акции протеста, прошедшей во Владикавказе 20 апреля. Сам он в ней не участвовал, поскольку был задержан за несколько дней до её проведения.

21 апреля Промышленный суд Владикавказа оштрафовал певца на 75 000 рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.