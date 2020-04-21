Североосетинского певца Вадима Чельдиев оштрафовали за фейки

https://static.news.ru/photo/70948236-83cd-11ea-8765-fa163e074e61_660.jpg Вадим Чельдиев Фото: facebook.com/people/Vadim-Cheldiev

Североосетинский оперный певец Вадим Чельдиев, подозреваемый в распространении недостоверных сведений о коронавирусе, оштрафован на 75 тысяч рублей.

Взыскание наложено на артиста в соответствии с ч. 9 ст. 1315 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Как ранее писал NEWS.ru, Чельдиев считает пандемию COVID-19 выдумкой. По его мнению, с её помощью власти стремятся закрепостить население страны. Артист также является одним из инициаторов акции протеста, прошедшей во Владикавказе 20 апреля. Сам он в ней не участвовал, поскольку был задержан за несколько дней до проведения.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.