20 апреля в центре Владикавказа, столицы Северной Осетии, прошёл несанкционированный митинг с требованиями отменить режим самоизоляции и ввести полноценную социальную поддержку населения. Звучали и политические лозунги — призывы к отставке главы республики Вячеслава Битарова и назначению временного правительства во главе с депутатом Виталием Калоевым. Последний известен тем, что в 2004 году убил швейцарского авиадиспетчера, которого считал виновным в гибели своей семьи в авиакатастрофе над Боденским озером. Одним из инициаторов акции протеста был Вадим Чельдиев — оперный певец и последователь движения, которое считает пандемию коронавируса выдумкой. Его задержали за несколько дней до митинга. О предпосылках и главных героях владикавказских событий — в материале NEWS.ru.

Певец конспирологии

Популярный в республике блогер и общественный деятель, 38-летний Чельдиев опубликовал призыв выйти на народный сход ещё 6 апреля в своём Telegram-канале, насчитывающем на данный момент около 11 тысяч подписчиков. По его заявлению, коронавирус выдуман для закрепощения населения.

Это всё фейковые вбросы про заражённых в Осетии. Ни один из них не подтвердился. И это сплошь и рядом по всей стране. Все получили приказ. Вы просто в информационном вакууме, — заявил Чельдиев в своём видеообращении.

Блогер призвал «всех, кто рождён в СССР, брать с собой свои свидетельства о рождении и с ними приходить 20-го числа как на демонстрацию».

В другом ролике он требовал от властей показать реальных лиц, больных коронавирусом, или их родственников, а также лица врачей, с ними работающих (которые в телесюжетах местного телеканала были закрыты масками).

Эти и другие выступления Чельдиева стали основанием для возбуждения 16 апреля уголовного дела по новой статье 207.1 УК о распространении фейков. В момент возбуждения дела он находился в Санкт-Петербурге, где и был задержан. При конвоировании в Северную Осетию 18 апреля он якобы напал на полицейского во время заправки на АЗС в селе Алханчурт. Из-за этого в отношении блогера возбудили второе дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти). Сам Чельдиев и его адвокат утверждают, что нападение было инсценировано силовиками — телесные повреждения полицейскому специально нанёс его коллега. Так или иначе 20 апреля, в день митинга, Ленинский районный суд Владикавказа взял его под стражу на два месяца. В знак протеста блогер объявил голодовку. В итоге на прошедшей акции настойчиво звучали требования его освободить.

Telegram-канал/ossetiaFB

Вадим Чельдиев — заслуженный артист Северной Осетии. В юности он уехал учиться в Санкт-Петербург, где ему помогал земляк — известный дирижёр и глава Мариинского театра Валерий Гергиев. Чельдиев стал солистом Мариинки, а на малой родине начал заниматься благотворительностью — открыл специальный фонд помощи малоимущим и социальный магазин во Владикавказе. В 2016 году он завершил оперную карьеру ради общественной и политической деятельности. Злые языки обвиняли его в превращении благотворительного движения в «политическую платформу». В тот период он поддерживал главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, но позднее начал активно его критиковать.

Предпосылки теории заговора

Идеалом общественного строя Чельдиев считает СССР времён Иосифа Сталина, полагая, что «всё, что имеется сейчас», основано на фундаменте, который тот заложил. В приписываемые Сталину «плохие черты» он не верит. Чельдиева называют членом «движения сторонников СССР», которое нередко сравнивают с сектой. Оно насчитывает тысячи последователей по всей России, пропагандирует отказ от признания российского паспорта, свидетельства ИНН, страхового медицинского полиса, а также оплаты коммунальных услуг. По мнению сторонников движения, любая бумага с печатью и гербом РФ является «меткой рабов». Оно базируется на тезисе о том, что роспуск СССР несостоятелен, поэтому юридически Союз продолжает существовать, как и все его нормативные акты.

Трудно сказать, насколько эти идеи резонируют с настроениями протестующих в Северной Осетии, но скепсис Чельдиева по отношению к режиму самоизоляции лёг на благодатную почву. Собеседник NEWS.ru, знакомый с ситуацией в республике, рассказал, что среди местного населения отрицание вирусной опасности достигло невиданных масштабов.

Любой продавец на рынке скажет, что коронавирус — это чушь собачья, в инфекционках лежат манекены, а родственников усопших просят за деньги разрешать указывать в заключениях о смерти наличие коронавирусной инфекции. Фейки, скажем честно, низкого качества, но они пересылаются с небывалой скоростью и редко подвергаются сомнению. Местное население, живущее часто случайными заработками, вместе с теми, кто находится за самой-самой чертой бедности, осталось без средств к существованию, а цены на продукты (и не только) начали печально вальсировать, — рассказал источник.

По его словам, призывы Чельдиева не верить в наличие вируса вызывают гораздо большую симпатию, чем беседы с врачами главы республики Битарова, активно закупающего медицинскую технику, но не закрывшего свой завод по изготовлению пива и лимонада. Кроме того, врачи тоже имеют не самую завидную репутацию — их не благодарят местные, а массово завидуют обещанным надбавкам и припоминают былые промахи, отягощённые особой любовью к незаконным вознаграждениям до оказания медицинской помощи, рассказывает источник.

Какими бы наивными ни были осетины, за все последние годы они хорошо выучили, что вокруг враги, творящие жуткие вещи и плетущие заговоры против простых людей, — добавляет собеседник NEWS.ru.

По словам источника, конспирологию подхлёстывает то, что людей с подозрением на коронавирус вывозят в несколько республиканских больниц, а статистики заболеваемости по отдельным районам не составляют.

Из-за этого никто не знает, откуда инфицированные, и многие думают, что их на самом деле нет, — считает собеседник.

На данный момент, по официальным данным, в Северной Осетии зарегистрировано 177 заражённых коронавирусом. От COVID-19 умерли два человека, выздоровели восемь.

Против Битарова

Как писали местные СМИ, одно из важных направлений общественной деятельности Чельдиева — борьба с главой республики Вячеславом Битаровым. В частности, блогер призывал бойкотировать товары, производимые группой компаний «Пивоваренный дом „Бавария“». Её генеральный директор Зелимхан Битаров — сын главы республики, которому Вячеслав передал бизнес в 2015 году, после своего назначения главой регионального правительства. Группа компаний производит не только напитки, но и хлебобулочные изделия, колбасы, осетинский сыр, а также сувениры с национальным колоритом. Кроме того, относящийся к «Баварии» холдинг занимается выращиванием картофеля, зерновых культур и овощей. Кстати, другой сын Битарова в прошлом году купил франшизу для открытия во Владикавказе ресторанов сети Black Star Burger.

Битаров был назначен на должность главы республики в сентябре 2016 года. Сейчас ему 59 лет, с начала 90-х он занимался бизнесом — «Баварию» возглавил в 1996 году. С начала нулевых годов Битаров несколько раз избирался депутатом совета Владикавказа и парламента Северной Осетии. В 2015 году тогдашний глава республики Тамерлан Агузаров назначил его первым вице-премьером республики, а затем сделал главой правительства. После смерти Агузарова в 2016 году исполнять обязанности главы стал Битаров, а позднее Владимир Путин официально назначил его на эту должность. В качестве стратегической цели на новом пост Битаров обозначил бездотационность региона к 2030 году.

Согласно официальным отчётам за период с 2015 по 2018 год, на 24% вырос среднемесячный доход от трудовой деятельности. В 2015 году этот показатель исчислялся суммой в размере 17 195 рублей, а через три года составил 21 478 рублей.

Последствия Калоева

Требуя отставки Вячеслава Битарова, протестующие во Владикавказе хотели, чтобы на его место был назначен Виталий Калоев — депутат городского собрания и бывший чиновник, очень популярный в республике. Калоев стал известен после того, как в 2004 убил в Германии авиадиспетчера Петера Нильсена в отместку за гибель своей семьи в авиакатастрофе над Боденским озером двумя годами ранее. Его жена и двое детей находились в самолёте «Башкирских авиалинии», который разбился 1 июля 2002 года, столкнувшись в небе с грузовым «Боингом». Катастрофа унесла жизни 71 человека. Несмотря на то что столкновение произошло в небе над Германией, управление воздушным движением в этом месте осуществлялось частной швейцарской компанией Skyguide.

Виталий Калоев Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Часть оборудования диспетчерской была отключена, и в одиночку оставшийся на посту Нильсен слишком поздно заметил, что два самолёта, находившиеся на одном эшелоне, опасно сближаются. Менее чем за минуту до момента, когда их курсы должны были пересечься, он попытался исправить ситуацию, но не успел.

Во вторник, 24 февраля 2004 года, Нильсен был убит на пороге своего дома в Швейцарии, получив 12 ножевых ранений. По подозрению в убийстве был арестован 46-летний Калоев, известный архитектор, много работавший в Европе.

Следователям Калоев заявил, что он показал Нильсену фотографии детей и хотел, чтобы тот просто попросил у него прощения за произошедшее. Нильсен толкнул Калоева и выбил фотографии, после чего он потерял контроль над собой и не помнил, что произошло далее. Его признали виновным в убийстве и приговорили к восьми годам тюрьмы.

На основе тех событий в США был снят фильм «Последствия», в котором персонажа, основанного на образе Калоева, сыграл Арнольд Шварценеггер.

12 ноября 2007 года Калоев был досрочно освобождён и вернулся в Россию. В январе 2008 года был назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Этот пост он занимал до 2016-го.

Вечером 20 апреля 2020-го Калоев обратился к протестующим во Владикавказе, осудив их действия и попросив соблюдать режим самоизоляции.