В России за сутки выявили 7933 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d237988-8b80-11ea-8aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 7933 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных достигло 114431 в 85 регионах. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Большая часть вновь заболевших зарегистрирована в Москве и Московской области. Регионами-лидерами антирейтинга стали также Санкт-Петербург и Свердловская область. 44,5% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране зафиксировано 96 летальных исходов. Всего с начала пандемии COVID-19 в России скончались 1169 человек. От инфекции вылечились в общей сложности 13220 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию. Уточняется, что 225 тысяч тестов было проведено за минувшие сутки, под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тысяч человек, писал NEWS.ru.