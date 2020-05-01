Россия

Более 3,7 млн тестов на коронавирус сделали в России

10:01, 01 мая 2020 68
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию, сообщает Роспотребнадзор.

Уточняется, что 225 тысяч тестов было проведено за минувшие сутки, под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тысяч человек. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, разработанными научным центром «Вектор», говорится в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бесплатные тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции могут стать доступными для всех жителей в поликлиниках столицы через одну-две недели.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях