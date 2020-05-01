Более 3,7 млн тестов на коронавирус сделали в России

За время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию, сообщает Роспотребнадзор.
Уточняется, что 225 тысяч тестов было проведено за минувшие сутки, под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тысяч человек. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, разработанными научным центром «Вектор»,
Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бесплатные тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции могут стать доступными для всех жителей в поликлиниках столицы через одну-две недели.
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