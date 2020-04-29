Собянин: тесты на антитела к COVID-19 могут быть доступны через две недели

https://static.news.ru/photo/3a9d41e4-8b08-11ea-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бесплатные тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции могут быть массово доступными в поликлиниках столицы через одну-две недели.

В Москве есть экспресс-тесты сегодня, первые мы апробировали, около 100 тысяч были израсходованы только для скрининга медработников, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник выразил надежду, что после этого объём и качество тестирования значительно улучшатся.

NEWS.ru писал, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Он считает, что столица вышла на какой-то порог заболеваемости, а дальше будет идти только спад. По его словам, в столичных больницах находятся 17 тысяч пациентов с подтверждённым коронавирусом. Собянин подчеркнул, что впереди ждут ещё «очень большие испытания».

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.