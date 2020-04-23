Рост заражения COVID-19 в Осетии связали с митингом во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/3337d5fc-886c-11ea-953e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Элина Сугарова/РИА Новости

На территории Северной Осетии растёт число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это связано с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом против самоизоляции. Об этом 27 апреля журналистам сообщили представители республиканского управления Роспотребнадзора.

За последние 24 часа в Северной Осетии выявили 148 случаев заражения COVID-19. Теперь общее количество заболевших коронавирусом в республике выросло до 549 человек.

Прошедший 20 апреля митинг — один из факторов, повлиявший на увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Люди не соблюдают рекомендации, не соблюдают режим самоизоляции и, к сожалению, это ведёт к росту заражённых, — приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, в центре Владикавказа 20 апреля прошёл реальный митинг против региональных властей, которые протестующие обвинили в сокрытии информации о коронавирусе и потере работы из-за введённого режима самоизоляции. Численность митингующих превысила 1,5 тысячи человек.