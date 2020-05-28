Песков высказался о людях, не верящих в COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ff6bb4c-a0cc-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, большая доля россиян, не верящих в опасность эпидемии коронавируса, говорит об их нежелании изучить имеющуюся информацию и «оглянуться вокруг себя». Ранее специалисты ВШЭ провели опрос, в ходе которого выяснилось, что треть россиян не верят в опасность COVID-19.

Это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также привёл в пример себя, заявив, что на собственном опыте смог убедиться, что коронавирус — «штука реальная».

О заболевании Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. Из больницы его выписали 25 мая.

Как писал NEWS.ru, Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провела опрос, в результате которого выяснилось, что более трети россиян считают пандемию коронавирусной инфекции нового типа выдумкой заинтересованных в кризисе лиц. В эту же группу людей вошли респонденты, убеждённые в преувеличенности опасности эпидемии.