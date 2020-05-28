Психиатр посоветовал не верящим в коронавирус посетить реанимации

https://static.news.ru/photo/f300760e-a0d2-11ea-84c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врач-психиатр, депутат Госдумы Николай Говорин считает, что не верящие в коронавирус люди должны посетить реанимацию больницы c коронавирусными больными.

Чтобы люди верили, им нужно сделать визит в какую-нибудь большую реанимацию. Тогда они могли бы посмотреть, что там происходит, — заявил Говорин в беседе с ФАН.

По его словам, отрицающие коронавирус могут посмотреть на ситуацию в Бразилии и Италии, а также на Швецию, которая длительное время не вводила карантинные ограничения.

Говорин считает, что скептическое отношение к пандемии коронавируса возникает из-за того, что люди получают искажённую информацию из социальных сетей.

Около 30% людей имеют личностные особенности, выражающиеся в способности верить в разного рода информацию, быть внушаемыми и подверженными чужому влиянию, — напомнил психиатр.

NEWS.ru писал, что треть россиян считают пандемию коронавируса заговором. Опрос был проведён Высшей школой экономики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не верящие в опасность заражения COVID-19 россияне не хотят «оглянуться вокруг себя» и изучить имеющуюся информацию.