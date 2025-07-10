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10 июля 2025 в 12:05

На Западе раскрыли реакцию Москвы на ужесточение риторики Трампа

FAZ: ужесточение риторики Трампа в адрес России не впечатлило Москву

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Смена риторики президента США в адрес Россию не впечатлила Москву, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье оценили заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, который сказал, что Кремль привык к стилю американского лидера.

Москва не впечатлилась новым тоном Трампа, — отметил автор публикации.

Такой вывод журналисты сделали после заявления представителя Кремля. Песков отметил, что Москва спокойно принимает жесткую стилистику главы Белого дома. Россия, по его словам, настроена на продолжение диалога с США.

Ранее Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям», если она «пойдет на Украину». Журналисты сослались на аудиозапись, которая сделана в 2024 году на одном из мероприятий для спонсоров предвыборной кампании республиканца.

Трамп также обещал для России «маленький сюрприз» от США. Глава Белого дома так прокомментировал будущие шаги Вашингтона в отношении Москвы, не уточнив, что именно планирует делать.

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