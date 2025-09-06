Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:30

Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?

Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить? Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алименты: кому и с кого их можно требовать и как получить выплаты — вопрос, актуальный для многих. Мы привыкли, что традиционно среди плательщиков алиментов или злостных уклонистов от их уплаты — родители несовершеннолетних детей. Однако бывает так, что и сами дети находятся в неоплатном долгу из-за накопленной огромной суммы денег перед своими мамами или папами. В судебной практике немало прецедентов, когда детей, едва им исполнилось 18 лет, обязывали содержать своих родителей. Кто кому и сколько должен? И как не попасть в черный список неплательщиков — давайте разберемся вместе.

Алименты: кому можно требовать, как получить и почему дети могут стать злостными неплательщиками Алименты: кому можно требовать, как получить и почему дети могут стать злостными неплательщиками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто кому должен?

Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и совершеннолетние нетрудоспособные дети, а также нуждающийся супруг (в том числе бывший), осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом. Платить алименты детям обязан родитель, не проживающий с семьей, до достижения ребенком 18 лет или до окончания очного обучения, но не дольше 23 лет.

Парадоксально, но дети могут стать злостными неплательщиками алиментов по отношению к своим родителям. Это происходит, если с совершеннолетнего трудоспособного ребенка в судебном порядке были взысканы алименты на нуждающихся родителей, но он уклоняется от их уплаты, рискуя попасть под те же санкции.

Как получить алименты?

Существует два способа: добровольный и принудительный. Первый — заключение соглашения у нотариуса между родителями. Второй — обращение в суд с исковым заявлением. Решение суда передается в службу судебных приставов (ФССП), которая контролирует исполнение. Жителям Москвы и Московской области следует подавать документы в районный суд по месту жительства ответчика или истца. Также можно подать заявление через портал «Госуслуги» или МФЦ.

Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить? Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто должен платить алименты?

Обычно это родитель, не проживающий с ребенком. Однако в редких случаях обязанность может лечь и на ребенка: например, если взрослый сын или дочь отказывается содержать нетрудоспособного родителя, который ранее уклонялся от алиментов. В таких ситуациях дети могут стать злостными неплательщиками по решению суда, особенно если у них есть стабильный доход.

Что грозит должнику?

При неуплате алиментов закон предусматривает строгие санкции к должнику: начисление неустойки (0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки), обращение взыскания на имущество, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу. При злостном уклонении возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

Как получить помощь, если алименты не платят?

Нужно обратиться в отдел ФССП, подать жалобу на бездействие пристава или ходатайство о применении мер принуждения. В Москве и МО действуют специализированные отделы по взысканию алиментов — важно своевременно предоставлять все документы.

Чтобы не оказаться в роли должника, важно своевременно информировать судебного пристава-исполнителя об изменении места работы или семейного положения, подавать на пересмотр размера выплат при уважительных причинах (потеря работы, инвалидность) и всегда иметь документальные доказательства перечислений.

Понимание, как получить алименты и каковы последствия уклонения, защищает обе стороны от конфликтов и правовых рисков.

советы
лайфхаки
алименты
долги
деньги
Валентина Еремеева
В. Еремеева
