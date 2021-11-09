МВД Белоруссии: мигранты на территории республики находятся законно

Власти Белоруссии не зафиксировали нарушения законодательства республики со стороны мигрантов. Как сообщает БелТА, об этом заявил министр внутренних дел страны Иван Кубраков. Ранее сообщалось, что порядка двухсот мигрантов из Ирана, Ирака и Сирии направляются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска Брузги.

Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно, — сказал Кубраков.

Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.

Представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что все нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Белоруссию. По её словам, на данный момент ни один из беженцев не попал на территорию страны.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обостряется с каждым часом. На появившихся в СМИ кадрах видно, как мигранты разрезают пограничное ограждение. В ответ польские силовики отгоняют их с помощью перцового спрея.

Польские власти обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.