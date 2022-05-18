МО: ВСУ выгнали мирных жителей из поликлиники и разместили там оружие

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные выгнали мирных жителей из здания поликлиники, расположенной в городе Краматорск Донецкой республики, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства подчеркнули, что на подступах к зданию бойцы ВСУ развернули блокпосты и оборудовали точки для ведения огня. Также в министерстве отметили, что рядом со зданием клинической больницы под Одессой украинцы разместили бронетехнику и артиллеристские орудия.

Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение (в Краматорске — NEWS.ru), а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, — сказано в отчёте Минобороны.

Ранее начальник Национального управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что бойцы нацбатальона «Азов» держат в заложниках детей и мирных жителей в подвале школы, расположенной в посёлке Боровая под Харьковом. По его словам, в детском саду «Берёзка» украинские солдаты оборудовали казармы, разместив военную технику на близлежащей территории.

До этого Мизинцев сообщил, что ВСУ установили оружие различного вида на территории кожвендиспансера в Луганской Народной Республике. По его словам там были размещены артиллерия и реактивная система залпового огня (РСЗО). Он добавил, что все находящиеся в больнице — сотрудники учреждения и больные были выдворены украинскими боевиками под угрозой расправы.