МО РФ: «Искандерами» уничтожены вооружения из США и Европы возле Харькова

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Ударами ракетами «Искандер» были уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран в районе Харькова, заявил в ходе вечернего брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. В районе Арциза, Одессы и Вознесенска уничтожена авиационная техника ВС Украины, в том числе БПЛА и авиационные средства поражения.

ОТРК «Искандер» в районах ж/д станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ, — сообщил Конашенков.

Конашенков также сообщил, что российские военные уничтожили украинский десантно-штурмовой катер «Станислав» в районе острова Змеиный.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС России уничтожила 18 военных объектов на Украине, в числе которых два пункта управления в районе населённого пункта Сковородниково под Харьковом, а также три склада боеприпасов и горючего под Одессой.