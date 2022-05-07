МО РФ: возле острова Змеиный уничтожен украинский десантно-штурмовой катер Российские военные уничтожили украинский бомбардировщик у острова Змеиный

Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили украинский десантно-штурмовой катер «Станислав» в районе острова Змеиный, заявил в ходе вечернего брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Также в воздухе были сбиты бомбардировщик ВВС Украины Су-24, истребитель Су-27, три вертолёта Ми-8 и два беспилотника «Байрактар-ТБ2».

В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолёта Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», — сообщил он.

Ракетные войска и артиллерия в течение дня поразили также 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ.

Ранее авиация ВКС России уничтожила 18 военных объектов на Украине, в числе которых два пункта управления в районе населённого пункта Сковородниково под Харьковом, а также три склада боеприпасов и горючего под Одессой. Кроме того, российская армия поразила скопление техники, поступившей в Киев из США и Европы.

Российское оборонное ведомство также показало кадры боевой работы беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем залпового огня «Град». Операторы БПЛА обнаружили опорные пункты украинской армии и передали координаты целей артиллерийским подразделениям.