ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине

Вооружённые силы России за ночь поразили 18 военных объектов украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, которые опубликованы в Telegram-канале военного ведомства, в Харьковской области было уничтожено крупное скопление иностранной техники.

В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники, — сказал он.

Официальный представитель Минобороны добавил, что в результате ударов были уничтожены до 280 националистов, а также выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская авиация уничтожила около 310 бойцов Вооружённых сил Украины, также ВКС России вывели из строя украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ», расположенный в районе Северска Донецкой Народной Республики.

До этого Конашенков заявил, что российские противовоздушные комплексы (ПВО) уничтожили украинский истребитель Су-27 в районе села Платоновка Луганской республики. Он уточнил, что средства ПВО также перехватили две ракеты, запущенные с украинских РСЗО «Смерч» в районе города Изюм.