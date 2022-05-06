Минобороны: российская авиация уничтожила более 300 солдат ВСУ

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Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила около 310 бойцов Вооружённых сил Украины, заявили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что ВКС также поразили 27 объектов вражеской бронетехники. Помимо этого, российская авиация вывела из строя украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ», расположенный в районе Северска Донецкой республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 военных объектов Украины. Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, — сказано в отчёте министерства.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские противовоздушные комплексы (ПВО) уничтожили украинский истребитель Су-27 в районе села Платоновка Луганской республики. Он уточнил, что средства ПВО также перехватили две ракеты, запущенные с украинских РСЗО «Смерч» в районе города Изюм.

До этого Конашенков сообщил, что российские ПВО уничтожили над ЛНР украинские боевые самолёты Су-25 и МиГ-29 и пресекли ракетный удар четырьмя украинскими «Точками-У». Он добавил, что в ходе спецоперации также были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР.