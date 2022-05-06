Минобороны: российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 Минобороны: российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и перехватили две ракеты РСЗО «Смерч»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель Су-27 в районе села Платоновка Луганской Народной Республики, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что средства ПВО также перехватили две ракеты, запущенные с украинских РСЗО «Смерч» в районе города Изюм.

Российскими средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Платоновка Луганской Народной Республики, — сообщил Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА в Харьковской области, в ЛНР и над островом Змеиный.

Ранее Конашенков сообщил, что российские ПВО уничтожили над ЛНР украинские боевые самолёты Су-25 и МиГ-29 и пресекли ракетный удар четырьмя украинскими «Точками-У». Он добавил, что в ходе спецоперации также были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Накануне военное ведомство РФ опубликовало кадры многочисленной уничтоженной украинской бронетехники и обломки сбитого российской ПВО украинского самолёта Су-24М.