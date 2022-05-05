Минобороны показало кадры уничтоженных украинских танков и Су-24М

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало кадры многочисленной уничтоженной украинской бронетехники и обломки сбитого российскими ПВО украинского самолёта Су-24М. Всего на видео показаны танки, бронеавтомобили и самолёт.

На кадрах показано всё что осталось от украинской бронетехники. Там изображён разрушенный до основания, вероятно, в результате детонации боекомплекта, танк Т-80БВ, подбитый Т-64БВ и, как минимум, два уничтоженных бронеавтомобиля «Козак».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам Вооружённых сил Украины из акватории Чёрного моря. Ракеты были выпущены с подводной лодки.