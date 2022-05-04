Минобороны России опубликовало кадры запуска «Калибров» с подводной лодки

Запуск ракет «Калибр» с подводной лодки / Фото facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

Российская подводная лодка Черноморского флота нанесла ракетный удар «Калибрами» по наземным объектам Вооружённых сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Залпы произвели из акватории Чёрного моря. Уникальные видеокадры, запечатлевшие запуск крылатых ракет, опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ вывели из строя шесть тяговых электроподстанций «Украинской железной дороги» (УЖД) с помощью высокоточных ракет большой дальности РФ. В Telegram-канале министерства уточнили, что благодаря функционированию данных объектов нацбаты Украины получали оружие и боеприпасы от США и западных союзников.

Кроме того, представители Минобороны России опубликовали кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку». Если на пути попадаются военные объекты или диверсионно-разведывательные группы ВСУ, по ним наносятся удары авиационными средствами поражения. Наиболее опасной для передвижения автомобильной техники является лесистая местность.