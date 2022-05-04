МО: ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок ВСУ западного оружия

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России вывели из строя шесть тяговых электроподстанций «Украинской железной дороги» (УЖД) с помощью высокоточных ракет большой дальности, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что благодаря функционированию данных объектов нацбаты Украины получали оружие и боеприпасы от США и западных союзников.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны опубликовало кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку». Если на пути попадаются военные объекты или диверсионно-разведывательные группы ВСУ, по ним наносятся удары авиационными средствами поражения. Наиболее опасной для передвижения автомобильной техники является лесистая местность.

Накануне Минобороны РФ показало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что российские разведчики вычислили позиции артиллерии ВСУ, а затем беспилотный летательный аппарат в небе контролировал цель. После этого был осуществлён запуск ракеты, которая успешно поразила цель.