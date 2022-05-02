Минобороны России показало работу «Искандеров-М» на Украине

Фото Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в ходе специальной операции на Украине, пишут «Известия». Отмечается, что российские разведчики вычислили позиции артиллерии ВСУ, а затем беспилотный летательный аппарат в небе контролировал цель. После этого был осуществлён запуск ракеты, которая успешно поразила цель.

Расчёт справляется с выполнением поставленной боевой задачи по поражению критически важных объектов противника. Таких как склады артиллерийско-ракетного вооружения, командные пункты и штабы ВСУ, — рассказал начальник расчёта ОТРК «Искандер-М» Глеб.

Он добавил, что на счету этих ОТРК десятки уничтоженных стратегических объектов вооружённых сил Украины. Военные похвалили технику за надёжность, точность и проходимость.

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв ранее припугнул Великобританию последствиями возможного ядерного удара. Журналист продемонстрировал возможности всего одной ракеты «Сармат», которая уничтожит целый остров, на котором располагается страна. Погрузить британцев в «морскую пучину» может и российский подводный комплекс «Посейдон», подчеркнул телеведущий. Взрыв термоядерной торпеды у берега Великобритании поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров.