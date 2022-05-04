Минобороны опубликовало кадры сопровождения армейских колонн вертолётами

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку». Если на пути попадаются военные объекты или диверсионно-разведывательные группы ВСУ, по ним наносятся удары авиационными средствами поражения. Наиболее опасной для передвижения автомобильной техники является лесистая местность.

Они дают нам уверенность в том, что нас прикрывает не только боевое охранение. Они наши глаза, — сказал один из водителей автоколонны.

На кадрах показан взлёт многоцелевых вертолётов Ми-17 и следование по маршруту автоколонны. Видны также пролетающие ударные вертолёты Ми-24.

Накануне Минобороны РФ показало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Отмечается, что российские разведчики вычислили позиции артиллерии ВСУ, а затем беспилотный летательный аппарат в небе контролировал цель. После этого был осуществлён запуск ракеты, которая успешно поразила цель.