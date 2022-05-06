Российские средства ПВО уничтожили над Луганской Народной Республикой украинские боевые самолёты Су-25 и МиГ-29 и пресекли ракетный удар четырьмя украинскими «Точками-У», сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что в ходе спецоперации также были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР.