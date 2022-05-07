Минобороны России показало работу беспилотников и «Градов» на Украине

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Минобороны России показало кадры боевой работы беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем залпового огня «Град» в ходе военной операции на Украине. Как сообщает ТАСС, операторы БПЛА обнаружили опорные пункты украинской армии и передали координаты целей артиллерийским подразделениям.

Боевые расчёты РСЗО нанесли огневое поражение по военным объектам, технике и живой силе противника, после чего выполнили смену позиций, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ночной охоты вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Экипажи нанесли удары управляемыми ракетами по пунктам управления украинских войск. В результате атаки был уничтожен пункт управления подразделения ВСУ. Ракеты также ликвидировали несколько единиц бронетехники.