Минобороны показало кадры ночной охоты вертолётов Ка-52 «Аллигатор»

Ка-52 «Аллигатор» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало кадры ночной охоты вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Экипажи нанесли удары управляемыми ракетами по пунктам управления украинских войск.

В результате атаки был уничтожен пункт управления подразделения ВСУ. Ракеты также ликвидировали несколько единиц бронетехники.

Ранее ВКС России уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 близ населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск на Украине. Кроме того, выведена из строя установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.

Минобороны России опубликовало кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку».