ВКС России уничтожили три локатора наведения С-300 на Украине Российские военные уничтожили три локатора С-300 и установку ТРК «Точка-У» на Украине

Фото MOD Russia//Global Look Press

ВКС России уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 близ населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, выведена из строя установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск уничтожены три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, — говорится в сообщении.

Также с воздуха и моря ВС России уничтожили шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые на Украину доставлялось вооружение и боеприпасы производства США и европейских стран.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку». Если на пути попадаются военные объекты или диверсионно-разведывательные группы ВСУ, по ним наносятся удары авиационными средствами поражения.