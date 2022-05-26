Мирошник назвал число украинских пленных в ЛНР и ДНР Мирошник: в ЛНР и ДНР насчитывается около восьми тысяч украинских пленных

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Число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет около восьми тысяч, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он также подчеркнул, что это число растёт с каждым днём.

Сейчас общая цифра [украинских пленных] где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни, — сказал посол ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что пленных «азовцев» будет судить трибунал в республике. Отмечается, что на территории государства действует смертная казнь, которую могут применить в случае, если «азовцам» предъявят обвинение в совершении убийств мирных граждан. В свою очередь заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обмена пленных с «Азовстали», предположив, что этому будут предшествовать переговоры с Украиной.