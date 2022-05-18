Донецкий адвокат оценил вероятность расстрела боевиков «Азова» Донецкий адвокат Калашников оценил вероятность расстрела боевиков «Азова»

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Какие шансы на то, что боевики полка «Азов» получат высшую меру наказания, в разговоре с NEWS.ru, рассказал адвокат из Донецкой Народной Республики, специалист по уголовному праву Николай Калашников. Эксперт также сообщил, что за восемь лет существования расстрельной статьи по ней был осуждён всего одни человек.

То, что к «азовцам» применят смертную казнь, маловероятно, так как если у них будет статус военнопленных, то ни о какой высшей мере наказания не может быть и речи, а вот если у них будет статус обвиняемых в совершении многочисленных убийств мирных граждан ДНР на протяжении последних восьми лет, то тогда, хоть и теоретически, но это возможно, — заявил Калашников.

Также адвокат напомнил, что Россией были сделаны определённые заявления на тему гарантий сохранения жизни добровольно сдавшихся в плен националистов.

Хочу отметить: учитывая заявления Российской Федерации о сохранении жизни боевиков при условии сдачи в плен, я думаю, что всё же их не казнят. В ДНР вообще за все восемь лет существования этой статьи Верховным судом ДНР было вынесено всего одно подобное решение — в отношении лица, совершившего серийные убийства, и то, по слухам, приговор так и не был приведён в исполнение из соображений гуманизма, — заключил Калашников.

Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что бойцов нацбатальона «Азов» необходимо казнить на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Это позволит не нарушать Конституцию РФ, согласно которой смертная казнь в стране запрещена.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что судьбу сдавшихся украинских бойцов с «Азовстали» решит суд. Отвечая на вопрос, кто будет судить военных преступников, Россия ли, ЛНР или ДНР, он ответил, что их судьбу должен решить международный трибунал.