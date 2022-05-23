В МИД допустили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие / Фото Министерство обороны РФ

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обмена пленных с «Азовстали», передаёт РИА Новости. По его словам, процедуре будут предшествовать переговоры с Украиной.

Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу, — сказал он в ответ на уточняющий вопрос, допускает ли он такую возможность.

По словам Руденко, этот вопрос «обсуждается где-то», однако не относится к его компетенции.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что пленных «азовцев» будет судить трибунал в республике. Отмечается, что на территории государства действует смертная казнь, которую могут применить в случае, если «азовцам» предъявят обвинение в совершении убийств мирных граждан.

Руденко также отметил готовность Москвы вернуться за стол переговоров. Замглавы МИД России уточнил, что это станет возможным «при конструктивной позиции Киева».