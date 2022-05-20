В Госдуме рассказали, от чего зависит возобновление переговоров с Украиной Глава фракции ЛДПР Слуцкий: возобновление переговоров с Украиной зависит от позиции Киева

Леонид Слуцкий / Фото duma.gov.ru

Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно, но это зависит от позиции Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он посетовал на то, что украинская сторона отказалась от ранее принятых «здравых условий», сообщает РИА Новости.

Не исключаю, что здравый смысл восторжествует и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева, — сказал лидер фракции ЛДПР в Госдуме.

Ранее Слуцкий обвинил в остановке переговоров американских кураторов президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, США ведут против России гибридную войну чужими руками, поэтому им не нужен мир на Украине.

Ранее в МИД России сообщили, что диалог поставила на паузу украинская сторона. Если она выразит готовность вернуться за стол переговоров, то Москва ответит положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать, добавили в ведомстве.