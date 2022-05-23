Пушилин рассказал, будут ли судить пленных «азовцев» Пушилин: пленных «азовцев» будет судить трибунал в ДНР

Денис Пушилин / Фото Alexander Rekun/Global Look Press

Все пленные «азовцы» с металлургического комбината «Азовсталь» содержатся в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт «Интерфакс». Он добавил, что их будет судить трибунал на территории республики.

Всего с «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались 2439 боевиков, среди покинувших промзону 78 женщин.

Международный трибунал планируется также организовать на территории республики, — заявил он.

По его словам, на текущий момент идёт «проработка устава трибунала».

Глава ДНР, говоря о составе украинских бойцов, ранее подчеркнул, что среди пленных с «Азовстали», предварительно, есть иностранцы, точные данные появятся «после работы специалистов».

Ранее Пушилин заявил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен.