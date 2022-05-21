Глава ДНР рассказал об иностранцах среди взятых в плен на «Азовстали» Пушилин: среди взятых в плен из «Азовстали» есть иностранцы

Денис Пушилин / Фото denis-pushilin.ru/Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что среди сдавшихся в плен на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе националистов были иностранцы. Информация об этом предварительная, точные данные будут озвучены «после работы специалистов», уточнил он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По предварительной информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично, — рассказал глава республики.

Пушилин добавил, что перед самой сдачей в плен националисты хотели взорвать на территории комбината склады с боеприпасами.

Ранее стало известно, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен, заявил Денис Пушилин. По его словам, в этом есть запрос простых людей, сказал глава ДНР.