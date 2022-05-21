«Трибунал неизбежен»: Пушилин о судьбе сдавшихся в плен «азовцев» Глава ДНР Пушилин: трибунал над сдавшимися боевиками с «Азовстали» неизбежен

Денис Пушилин / Фото vk.com/dnr_online_su

Общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. Ранее в Минобороны России сообщили о полном освобождении территории комбината. По данным ведомства, в плен сдались 2439 «азовцев».

Я считаю, что трибунал неизбежен: справедливость должна восторжествовать. В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества, — сказал Пушилин.

Ранее в Минобороны России заявили, что территория «Азовстали» полностью освобождена, и подтвердили сдачу в плен командира полка «Азов» Дениса Прокопенко. По данным ведомства, его вывезли в специальном бронеавтомобиле. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Мариуполь полностью освобожден от украинских националистов и взят под контроль ВС России.

Позже оборонное ведомство РФ показало, как российские военные досматривают вещи сдавшихся в плен «азовцев», проверяют наличие татуировок.

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, плененного командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волыну) могут приговорить к смертной казни. Но президент Украины Владимир Зеленский планирует обменять украинских боевиков.