https://static.news.ru/photo/bc51592a-2c92-11ea-8d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотни иранских детей умирают в результате нехватки лекарств из-за санкций США. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

В письме главе Всемирной организации здравоохранения руководитель ведомства написал, что односторонние санкции Соединённых Штатов блокируют поставки лекарств и медицинского оборудования.

Вопреки утверждению американских властей о том, что ограничения не препятствуют торговле медикаментами и продовольствием, Намаки подчеркнул, что фирмы не продают лекарства или медоборудование.

Иран стал жертвой экономической войны, проводимой США. Санкции Вашингтона сделали невозможными поставки лекарств и медицинского оборудования, — цитирует министра агентство Anadolu.

Он добавил, что сотни иранских детей с мукополисахаридозом находятся под угрозой смерти из-за невозможности получить лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон расширил список санкций против Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний. Госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что в санкционный список включены три транспортные компании.