Сотни иранских детей умирают в результате нехватки лекарств из-за санкций США. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
В письме главе Всемирной организации здравоохранения руководитель ведомства написал, что односторонние санкции Соединённых Штатов блокируют поставки лекарств и медицинского оборудования.
Вопреки утверждению американских властей о том, что ограничения не препятствуют торговле медикаментами и продовольствием, Намаки подчеркнул, что фирмы не продают лекарства или медоборудование.
Иран стал жертвой экономической войны, проводимой США. Санкции Вашингтона сделали невозможными поставки лекарств и медицинского оборудования, — цитирует министра агентство Anadolu.
Он добавил, что сотни иранских детей с мукополисахаридозом находятся под угрозой смерти из-за невозможности получить лечение.
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон расширил список санкций против Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний. Госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что в санкционный список включены три транспортные компании.