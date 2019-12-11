Власти Соединённых Штатов в очередной раз расширили список санкций против Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний.
Как уточнил госсекретарь Майкл Помпео, в санкционный список включены три транспортные компании, одна из которых базируется в Шанхае,
Как писал NEWS.ru, в сентябре Министерство финансов США расширило список санкций по Ирану за счёт пяти китайских компаний и стольких же физических лиц этой страны. Кроме того, под ограничения попала организация Kunlun Holding Company, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
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