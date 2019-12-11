https://static.news.ru/photo/d908b156-1c22-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов в очередной раз расширили список санкций против Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний.

Как уточнил госсекретарь Майкл Помпео, в санкционный список включены три транспортные компании, одна из которых базируется в Шанхае, сообщается на сайте Минфина США.

Как писал NEWS.ru, в сентябре Министерство финансов США расширило список санкций по Ирану за счёт пяти китайских компаний и стольких же физических лиц этой страны. Кроме того, под ограничения попала организация Kunlun Holding Company, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.