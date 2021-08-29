️МИД: Россия будет участвовать в экономическом восстановлении Афганистана

Россия будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана, и готова приступить к этому уже сейчас. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Путин и Моди подчеркнули важность коллективных усилий для установления стабильности и безопасности в Афганистане и условились о формировании двустороннего канала для постоянных консультаций по этому вопросу.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа талибы без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, а боевики «Талибана» объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ) Халиль аль-Рахман Хаккани.