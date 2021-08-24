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Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек

04:17, 24 августа 2021
Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек Фото: Umar Qayyum/XinHua/Global Look Press
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Лидеры запрещённого в России движения «Талибан» создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Американское издание отмечает, что в совет точно войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Собеседник издания также уверяет, что лидеры хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмад Шаха Масуда, который 20 лет назад был убит террористами, будучи лидером «Северного альянса». В Foreign Policy считают это маловероятным, поскольку Масуд возглавляет сопротивление талибам в Панджшере.

Также подчёркивается, что возглавить некоторые министерства предложат членам прошлой администрации.

Ранее стало известно, что талибы получили в свои руки несколько американских самолётов, военных вертолётов и противотанковых ракет. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Утверждается, что в Пентагоне выражают обеспокоенность по этому поводу. Причём решение о ликвидации потерянного вооружения в США пока не принято.

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