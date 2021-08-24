Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек

Лидеры запрещённого в России движения «Талибан» создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.
Американское издание
Собеседник издания также уверяет, что лидеры хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмад Шаха Масуда, который 20 лет назад был убит террористами, будучи лидером «Северного альянса». В Foreign Policy считают это маловероятным, поскольку Масуд возглавляет сопротивление талибам в Панджшере.
Также подчёркивается, что возглавить некоторые министерства предложат членам прошлой администрации.
Ранее стало известно, что талибы получили в свои руки несколько американских самолётов, военных вертолётов и противотанковых ракет. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Утверждается, что в Пентагоне выражают обеспокоенность по этому поводу. Причём решение о ликвидации потерянного вооружения в США пока не принято.