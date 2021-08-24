Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек

Фото: Umar Qayyum/XinHua/Global Look Press

Глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс заявил, что уже три ребёнка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. На брифинге в Пентагоне офицер отметил, что это только те случаи, о которых он знает.

С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребёнок родился на рейсе с базы Раммштайн [в Германии]. На самом деле их было больше. Мои последние данные — три [ребёнка], хотя...