МИД Китая осудил заявления Блинкена по Тайваню

Китай отвергает и осуждает призывы госсекретаря США Энтони Блинкена поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности ООН. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, Китай уже сделал строгое представление американской стороне.

Заявление американской стороны является серьёзным нарушением принципа «одного Китая» и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике. Это расходится с обязательствами США и основным нормами международных отношений, — сказал Лицзянь.

По его словам, подобная позиция посылает ошибочный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за независимость острова.

В обращении к государствам — членам ООН Блинкен призвал их поддержать участие Тайваня в деятельности организации. По его мнению, «исключение Тайваня подрывает важную работу ООН и связанных с ней органов».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов защитить остров Тайвань, если на него нападут китайские войска. По его словам, американская армия является лучшей в мире. Он также подчеркнул, что у США есть полномочия защитить Тайвань.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня. Несмотря на это, директор бюро национальной безопасности острова Чэнь Минтун считает, что вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего времени очень мала.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.