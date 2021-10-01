Китай направил к акватории Тайваня рекордное количество военных самолётов

Военно-воздушные силы КНР направили к берегам Тайваня 38 самолётов, что стало рекордным показателем, сообщает CNN. Как известно, китайская авиация облетела акваторию к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши.

Отмечается, что в манёвре участвовали многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.

В ответ на подобные действия китайских ВВС тайваньские власти также задействовали авиацию и прочную технику с целью отслеживания перемещения самолётов китайской армии. При этом отмечается, что авиация КНР не нарушила воздушное пространство Тайваня.

Ранее сообщалось, что ВВС Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него ракетного эсминца США. Китайские власти сообщили об угрозе безопасности и суверенитета КНР, а частые появления кораблей США в данной акватории рассматривались как провокация. Отмечается, войска восточного округа будут сохранять высокую степень боеготовности.