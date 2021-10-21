Байден пообещал защитить Тайвань в случае нападения Китая

Вашингтон готов защитить остров Тайвань, если на него нападут китайские войска. Президент США Джо Байден напомнил, что американская армия является лучшей в мире. Слова главы Белого дома приводит BBС.

Байден подчеркнул, что у США есть полномочия защитить Тайвань.

Да, у нас есть обязательства сделать это, — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Также Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. При этом в ходе общения с избирателями он отметил, что и отступать от позиций по Пекину в Вашингтоне не намерены.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня. Несмотря на это, директор бюро национальной безопасности острова Чэнь Минтун считает, что вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего времени очень мала.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.