Байден заявил о нежелании вести холодную войну с КНР

Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. При этом хозяин Белого дома в ходе общения с избирателями на телеканале CNN отметил, что и отступать от позиций по Пекину в Вашингтоне не намерены.

Я разговаривал с Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: «Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем». Я не хочу холодной войны с Китаем, — подчеркнул президент США.

Байден добавил, что в США не будут менять какие-либо свои взгляды и не отступят от своих позиций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США располагают самыми мощными вооружёнными силами в мире, заявил Джо Байден. Он также отметил, что американцам не надо беспокоится, что кто-то в мире, включая Россию и Китай, сможет их превзойти.