Байден призвал не беспокоиться из-за роста военной мощи РФ

Президент США Джо Байден заявил, что страна располагает самыми мощными вооружёнными силами в мире. Хозяин Белого дома в ходе общения с избирателями на телеканале CNN также отметил, что американцам не надо беспокоится, что кто-то в мире, включая Россию и Китай, сможет их превзойти.

Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооружённые силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они [другие страны] смогут превзойти нас, — подчеркнул Байден.

Он уточнил, что беспокоиться можно по другому поводу — «они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьёзные ошибки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон осуждает «оккупацию» Россией территорий Грузии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Тбилиси. По его словам, Москва также продолжает предпринимать попытки повлиять на ситуацию в Черноморском регионе, который является значимым, поэтому «его безопасность и стабильность крайне важны».