США заявили об угрозе Чёрному морю из-за России

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Тбилиси заявил, что Вашингтон осуждает «оккупацию» Россией территорий Грузии. По его словам, Москва также продолжает предпринимать попытки повлиять на ситуацию в Черноморском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия предпринимает попытки получить влияние над Чёрным морем, — заявил Остин на встрече с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

По словам главы Минобороны США, Черноморский регион является значимым, поэтому «его безопасность и стабильность крайне важны». Гарибашвили в ответ заверил Пентагон, что у США есть надёжный партнёр в регионе в лице Грузии.

Ранее сообщалось, что Остин начал своё турне по странам Черноморского региона с Грузии. По итогам переговоров на высоком уровне Вашингтон и Тбилиси заключили соглашение о партнёрстве в сфере обороны. Главе военного ведомства также предстоит посетить Украину и Румынию, прежде чем он отправится на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 21 октября.

Турне Остина призвано прояснить то, как будет выстраиваться политика администрации Джо Байдена в Черноморском регионе, который, по оценкам исследователей, нуждается в наращивании оборонного потенциала «для сдерживания России».